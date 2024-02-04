苗栗市長邱鎮軍轉戰立委成功，所遺職缺將補選，國民黨內因多位縣議員表態投入補選，因此黨內初選民調，2月1至3日由3家民調公司舉行電話民調，民調結果4日出爐由縣議員余文忠勝出。

國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰表示，苗栗市長補選時程相當緊湊，距離不到3個月，正如同1月18日黨部協調會決議，余文忠將是鍾東錦縣長、邱鎮軍委員，乃至於苗栗市泛藍陣營所共同唯一支持的市長候選人，黨內初選沒有輸家，國民黨唯有團結，才能夠在接下來的苗栗市長補選，贏得最後的勝利。

邱一峰說，將會以最快方式呈報黨中央，建議徵召勝出的余文忠，參選苗栗市市長補選，而些微差距落敗的兩位縣議員鄭碧玉、楊明燁為民主立下模範，一同團結支持勝出余文忠參加市長補選。

他提到，市長初選民調作業為根據1月18日黨部協調會，由鍾東錦縣長及邱鎮軍委員共同見證下，決議初選勝出方代表國民黨參加市長補選，其他兩位願意接受民調結果，並全力支持初選勝出者；同時勝出者也是鍾東錦縣長、立委邱鎮軍所共同推薦國民黨補選市長候選人，絕不能容忍脫黨參選到底、抑或反輔選情事發生。

苗栗縣黨部表示，用最公平公正公開的方式，已產生出市長補選最強參選人余文忠，未來也會團結一切可結合的力量，尤其現在更是黨內團結的關鍵時刻，唯有藍軍大團結，才能夠共同打贏苗栗市長補選這一仗。

邱一峰指出，這次民調特意選在農曆春節前夕，也好讓確定的投入補選的選將，可以在春假前後展開各項競選活動，盡早開始拜訪基層、傾聽民心，也讓黨部全力團結投入輔選事宜，對手可預期面臨無黨、民進黨等人馬挑戰，但相信眾人齊心協力，能再為國民黨旗開得勝。