桃園市長張善政昨天開車載著妻子張琦雅，在國道上驚傳發生車禍，今天上午他出席桃園市慶祝農民節活動，在致詞時也說發生意外讓大家擔心了，謝謝大家的關心，他還在舞台上活動膝蓋，表示要給大家看一看，自己動作自如，也說農民節活動太重要，還要頒200多個獎表揚傑出農民，且一定會頒完。

張善政說，發生車禍當下非常錯愕，但是很快就回神並打電話報警，按照程序找警察、救護車到現場處理，謝謝大家的關心，而他自己只有一點皮肉傷，太太明天則是還要回診，應該沒有大礙。