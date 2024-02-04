農曆年節將至，新北市長侯友宜今（4日）凌晨前往三重果菜市場進行視察年前蔬果交易情況，並發放春節福袋給攤商，侯友宜說，果菜公司在理事長和所有好朋友幫忙下，讓市民可以過個好年，大家都在認真、都在打拚，所以他也特別來發福袋和春聯，希望果菜公司的好朋友都可以平安賺大錢。

果菜市場即將進入年前採購高峰期，到貨量預估增加2-4成，三重市場最高可達單日1000公噸，新北三重果菜公司、板橋果菜公司今天起進入為期6天加強作業，提早進行拍賣時間，全體人員停止休假，針對場內卸貨及車輛動線，依據到貨現況及採購人進場情況重新規畫，確保年前期間供銷調配無虞。

侯友宜說，「今天來到這裡很好，我們所有的果菜市場，在理事長還有所有果菜公司好朋友幫忙下，讓市民可以過個好年」，「所以大家都在認真、都在打拚，我也特別來發我們的福袋、也發春聯」，並說春聯上寫「吉龍舞春」，就是希望果菜公司的好朋友大家都可以平安賺大錢。

侯友宜並說，農產品的供應不僅僅只有生產而已，後續的運輸、批發與銷售，每個環節都缺一不可，做批發生意的都知道，每天日夜顛倒，賺的都是辛苦錢，他感謝大家讓三重果菜市場成為全國水果交易量最大的批發市場，年水果交易量約15萬公噸、蔬菜3萬公噸，年交易金額約72億，並成就蔬果完整的供應鏈，「所以在場的各位，可說是本市的無名英雄」。

新北果菜公司表示，年節將近，應景商品也進入交易高峰，茂谷柑坪均價28元，上漲13％左右，棗子、桶柑也有1-3元左右的微幅漲幅，適合送禮的高級品漲幅則達20％左右。果菜公司說，目前建置中的「冷鏈物流中心」可有效確保產地至消費者冷鏈物流不中斷，降低氣候因素造成蔬果變質及擴大拍賣吞吐量，提升拍賣價格，提供更現代化的交易服務平台。