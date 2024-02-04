台中大里69歲彭姓男街友因身患眼疾無人照顧，只能待在大新街土地公廟附近依靠廟方人員和街友照顧，新里里里長何世琦與與大新街土地公廟、七將軍廟等地方人士一起關心彭男，為他募集救助金。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中大里69歲彭姓男街友因身患眼疾無人照顧，只能待在大新街土地公廟附近依靠廟方人員和街友照顧，新里里里長何世琦與警方聯絡相關單位協助，順利在彰化1家安置機構展開新生活。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中大里69歲彭姓男街友平時在大新街出沒，近日因身患眼疾無人照顧，只能待在土地公廟附近，依靠廟方人員和街友照顧，但因眼疾愈發嚴重需要專業照護，新里里里長何世琦與警方、地方人士為他募集救助金減緩生活負擔，並聯絡相關單位協助，順利在彰化1家安置機構落腳，展開新生活。

台中市警察局霧峰分局大里分駐所巡佐黃政義與警員黃炫勳日前擔服巡邏勤務時，接獲何世琦通報，大新街土地公廟有民眾需要協助。警方獲報到場，發現彭男身患眼疾無人照顧，先與區內1家熱心公益的便當業者分送便當給彭男與其他街友暫解飢暫。

經警方了解，彭男原寄住於朋友家，因寄人籬下沒有自由，常與附近遊民一同生活。彭男原本常在大新街一帶出沒，後因眼疾的愈發嚴重，看不清楚前方的路，只能待在土地公廟附近，依靠廟方人員和其他街友的照顧。

黃政義表示，彭男除了眼疾外，其他身體狀況正常，照護問題比較困難。廟方人員也說，彭男平時很乖巧，不會惹事生非，但是彭男眼睛愈來愈差，需要專業的醫療和照護，希望有相關單位能夠協助。

何世琦與警方協助通報大里區公所及社會局，等候安置期間更與大新街土地公廟、七將軍廟等地方人士一起關心彭男，為他募集救助金減輕生活負擔。最終在何世琦及相關人員陪同下，將彭男送往彰化1家安置機構，展開新生活。

霧峰警分局分局長陳祥麟表示，感謝里長、熱心關懷之地方人士，讓溫暖進入社會各階層，將社會服務之網絡完整體現，也希望霧峰分局同仁持續發掘關懷弱勢，維護社會安寧。他也呼籲，台中市有遊民安置輔導體系，如發現身分不明或疑似遊民，可透過1999市民專線或警察局110報案系統通報。