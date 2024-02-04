中華電「放心接」隱碼平台，為自有研發的電信號碼隱碼服務。消費者在網路購物時，商品出貨單上不會直接印出收貨人的姓名與電話號碼，物流士如需與收貨人聯繫時，可撥打專用的代表號與訂單代碼，本平台進行轉接，與收貨人進行溝通；倘若收貨人有物流士撥出的未接來電，亦可直接回撥此未接來電給物流士，而平台同樣也會將收貨人電話號碼進行隱碼。

當訂單完成配送之後，以此代表號碼串起的聯繫方式立即失效，整個流程從物流配送至收貨結束，能夠將消費者的個資洩漏風險完全阻絕，保障客戶端資料安全。另中華電亦針對平台加強了整體的資安防護，有效阻絕外來入侵，例如對於連續惡意的嘗試撥號，系統會將其暫時拒絕撥入，藉此提升服務的安全性與可用性。

中華電配合政府防詐政策，提供保護客戶個資的語音通信解決方案，達成企業社會責任並有效提升客戶滿意度。「放心接」隱碼平台未來亦可導入需經常由第三方聯繫客戶的行業，例如電商產業、零售業、物流業、房仲業、計程車隊、派遣業者等產業應用。助力企業提升消費者個資保護與安全，創造企業客戶與消費者雙贏。