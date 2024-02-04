現在找高薪工作不容易，一名網友近日在報紙上看到徵和尚的啟事，月供養金5萬元起，條件為能唱善音、合群不鬥、勤勞不懈、無不良嗜好等，尋找發願出家弘法眾人的人，竟讓網友們看了心動，直呼「生活艱難，是時候遁入空門了」，還有人問「有缺尼姑嗎」。

報紙出現徵和尚啟事，月供養金有5萬。(翻攝自爆廢公社)

原PO日前在臉書「爆廢公社」貼出報紙的徵和尚啟事，感嘆「我努力加班加到天昏地暗都沒有5萬。」只見報紙上徵和尚的條件很簡單，只要發願出家弘法眾生，能唱善音、無不良嗜好、願受教者、整齊清潔、合群不鬥、勤勞不懈，錄取後就有月供養金5萬元，但強調此為出家，找工作勿試。

網友們看到當和尚的待遇不低紛紛心動，「月薪五萬欸」、「下班可以酒肉一下嗎」、「生活艱難，是時候遁入空門了」、「開眼界了」。

根據《華視新聞》報導，徵和尚的廣告是台南金剛苑刊登，住持達忍法師表示，這是要找幫往生者誦經的出家人，工作時間早晚不固定，沒有休假，天天讀經書，且一定要皈依佛門、出家才有辦法應徵，如果真有心當佛門弟子，對經藏很了解，唱出的善音能打動人心，那月供養金不只5萬，10萬都有可能。