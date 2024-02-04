英國創作歌手Ed Sheeran 3日於高雄世運主場館舉辦演唱會，高雄市長陳其邁4日說，他昨天在與紅髮艾德見面時也特別送上美濃的橙蜜番茄，因為紅髮艾德非常喜歡吃番茄醬，所以特別送美濃的番茄給艾德。

陳其邁上午出席美濃花海的節慶活動宣傳，他說，過年時美濃、杉林大概都會有農業局補助，希望能夠藉由休耕的期間布置美麗的花海，歡迎大家到東九區走一走，尤其美濃在這幾年，也包括美濃湖的整建還有治水預算的投入，大幅改善周遭的景觀。

對於宣傳高雄觀光，陳其邁說，除了日前推出的黃色小鴨之外，到東九區走一走也非常不錯，尤其在過年的期間整個山線都非常的美，品嘗客家小吃，歡迎大家到東九區走春。

此外，高雄市議員朱信強希望能增加預算增設美濃湖旁的步棧道和咖啡廳，陳其邁對此表示，會加強景觀建設的部分，並尊重地方的意見，當地有民眾希望不要過度開發美濃湖。