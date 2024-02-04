一周溫度趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

今天是24節氣的立春，中央氣象署指出，今天白天各地偏暖，但今晚到明晨鋒面通過，各地降雨機率提高，中部以北降雨明顯，周三之後冷氣團南下，加上華南雲雨區東移影響，各地天氣轉為濕冷型態，到周四小年夜、周五除夕溫度更低，北台灣估計13到14度，其他地區14到16度。

氣象署預報員葉致均表示，今天台灣附近有一道鋒面逐漸形成，各地雲量偏多，預計今晚至明晨鋒面通過台灣，各地降雨機率明顯提高，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨出現，南部地區到下半天有零星雨勢；金門及馬祖局部短暫陣雨或雷雨，其他地區入夜後，降雨也轉趨明顯。

葉致均說，入夜後鋒面逐漸建立通過，因此今晚至明晨，中部以北地區降雨比較明顯，有些對流雲系發展比較旺盛且通過台灣，沿海地區不排除雷雨型情出現。明天白天前，西半部、馬祖地區留意低雲或霧。

葉致均指出，明天鋒面通過，西半部上半天有降雨情況，隨著鋒面逐漸遠離，降雨緩和，東半部仍有局部短暫陣雨出現。周二北部、東半部地區及中部山區，仍有局部降雨出現，整體雨勢明顯較周一緩和。

不過葉致均說，周三下半天起，隨著華南雲雨區東移，各地、外島都有降雨情況，其中北台灣明顯降雨，至周五後逐漸減少。周六初一水氣減少，東半部、恆春半島及各地山區，可能有局部短暫雨，其他地區恢復多雲到晴。

溫度方面，葉致均表示，今天溫度整體偏暖，北部、東半部高溫23至25度、中南部26至28度。明天鋒面通過，東北季風增強，北台灣明顯降溫，高溫只剩下20度，隨後逐步緩慢下降。

葉致均說，周三有一波冷空氣南下，加上華南雲雨區水氣影響，各地轉冷，溫度明顯下降狀況。到了小年夜、除夕溫度偏低，預估北台灣低溫13至14度，其他地區14至16度，與這幾天溫暖氣候有明顯落差，提醒民眾留意。