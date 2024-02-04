台北市政府推動16歲至65歲的經濟弱勢市民，可申請以工代賑。台北市議員曾獻瑩接獲陳情，代賑工年滿65歲就被認定沒有工作能力，65歲生日當天失業，不僅收入大減，還擁有因高齡失業的剝奪感。要求社會局及早提供就業轉銜，並和勞動局接軌。社會局回應，將擴大針對55歲以上至未滿65歲之中高齡代賑工定期調查，並轉介勞動局。

曾獻瑩接獲陳情，社會局為避免影響65歲以上的經濟弱勢族群領取社會救助的資格，因此定義有工作能力的代賑工是16歲到64歲族群，導致北市環保代賑工盛先生將於今年2月28日65歲生日當天失去代賑工的工作，而北市今年共有55名代賑工屆滿65歲，都將面臨生日當天失業。

盛先生表示，他平日負責打掃水源快高架橋下，街道清潔工作讓他身體好、也感到有價值，每年體檢醫生說他身體質量在35至39歲之間，因此認為自己還可以繼續工作，但受限於相關規定，65歲生日當天就一定要從代賑工的崗位退下來。

曾獻瑩說，盛先生從事以工代賑的清潔工作，每月會有3萬出頭的收入，然而65歲失業後，變成只能領取社會救助方案的中低收入老人生活津貼8000多元，除收入大減外，還擁有因高齡失業的剝奪感。

他要求，社會局對高齡代賑工的就業輔導有疏漏，盛先生2月底就要失業，社會局1月底才給予就業輔導，致臨時找到的工作不符合需求。社會局應詳查中高齡代賑工的就業需求，及早提供就業轉銜，並和勞動局多樣化方案接軌，促進銀髮就業，積極幫助中高齡代賑工找到適合的工作。

曾獻瑩批評，因應高齡化趨勢，台北市政府推動「中高齡者暨高齡者友善企業認證」，引導企業進用中高齡者及高齡者，但市府卻沒辦法帶頭作到友善中高齡就業，卻要推動企業進用，市府勢必要改善法令及市府任用制度。

社會局回覆，針對工作年限屆期的代賑工，現與勞動局就業服務處合作，提前於屆期前3個月強制參加就業轉銜，轉介就服處提供工作媒合等服務。未來將擴大針對55歲以上至未滿65歲之中高齡代賑工定期調查，積極協助轉介就服處，提供就業輔導或中高齡銀髮族就業服務。