據觀察者網報導，中國駐舊金山總領事張建敏日前表示，中美關係出現任何緊張情形，可能對全球經濟帶來至少2％的負增長。此時此刻，中美需要合作，來恢復全球經濟增長。中國過去靠「求同存異」走到一起，今天仍是如此。

1月24日，美國加州聯邦俱樂部亞太事務主席卡利迪普博士，邀請中國駐舊金山總領事張建敏，就中美元首舊金山會晤、中美關係、加州角色、綠色發展、人文交流和舊金山APEC等話題，進行爐邊對話。加州聯邦俱樂部成立於1903年，是美國歷史最悠久、規模最大的公共事務論壇之一。

據國際貨幣基金組織IMF最近發佈的報告稱，美中兩國關係中出現的任何緊張情形，都將影響全球經濟。張建敏表示，一旦中美關係出現緊張局勢，這可能對全球經濟增長帶來2％的負面影響，這就是為什麼人們如此關注中美關係緊張情形的原因。十多年來，中國一直是世界經濟增長的關鍵引擎，每年為全球經濟的增長做出30％的貢獻。

張建敏指出，如果中國和美國這兩個主要經濟體不合作，那麼就會破壞供應鏈和產業鏈的穩定。此時此刻，我們需要這種合作來恢復全球經濟增長，緊張局勢實際上會給全人類帶來災難。

據芝加哥外交事務委員會（Chicago Council of Foreign Affairs）去年10月進行的一項民意調查顯示，60％的美國人認為中國作為全球大國的崛起是對和平的威脅。中方應如何消除這些擔憂？

張建敏認為，這是因為美國人對中國文化、中國人民和中國政府的政策不夠瞭解。在某種程度上，這可能是因為新冠疫情；過去三年裡，雙方的交流並不多，人們不再互相訪問，因此造成了很多誤解，沒有足夠的機會向對方解釋自己的真實想法。在新冠疫情之前，中美每年有500萬人次的互訪，中美之間每周有300多架直飛航班飛越太平洋。因此，我們還有很多工作要做，以彌補新冠疫情造成的損失。當然，這其中也有其他因素在作祟。

張建敏直言，這也與美國的「政治正確」有很大關係。一些政客傾向於將一切問題政治化。因此，他們散布這些恐懼，進行無端和錯誤的指責。這就是為什麼中國國家主席習近平最近在與美國總統拜登會談時說，我們需要共同努力做幾件事，首先就是樹立正確認知。美國應將中國視為夥伴而非敵人，應將中國的發展視為機遇而非威脅。中國非常樂意與世界其他國家分享增長和繁榮帶來的機遇。

張建敏表示，中國在可再生能源、新能源汽車、太陽能等方面的進步可供世界借鑒。在中國上海，連續六年的每年11月舉行進口博覽會，邀請來自世界各地的人們，包括加州、舊金山灣區委員會的人們參加。中方希望利用中國的發展，與世界其他國家共享繁榮和發展機遇。

美中元首去年11月在舊金山APEC峰會期間舉行「拜習會」，習近平確定了與美國合作的五大支柱，其中包括了民間交流。

張建敏認為，人文交流至關重要。習近平主席在舊金山發表演講時，邀請5萬名美國青年在未來5年間訪問中國。「當你能親眼看到並體驗真實的中國，就能得出自己的結論，看看與新聞、報紙或政客對中國的描述是不同還是相符，這一點非常重要。」

張建敏指出，中國與美國有大量貿易往來。貿易基本上是互惠互利的，為消費者提供了更多選擇，創造了就業機會，提高了生活水平。因此，合作共贏確實有助於穩定兩國關係。

張建敏表示，當今世界面臨著許多緊迫的挑戰：氣候變化、疫情、地緣政治緊張局勢等。中國和美國都是聯合國安理會常任理事國，兩國都應發揮作用，讓世界變得更加美好。現在的當務之急是中美兩國共同努力，落實兩國總統達成的共識，而不是說一套做一套，那就可能會導致非常令人沮喪的挫折。

卡利迪普：加州和加州華人有著悠久的歷史。事實上，有些人可能會說，加州就是在中國勞工的支持下建立起來的。大多數人不知道的是，中國是加州最大的貿易夥伴。您提到紐森州長訪華，能否向我們介紹一下這次訪問的情況、成果以及意義？

張建敏表示，加州州長紐森去年10月率領氣候變化代表團訪問中國。他從香港開始行程，在那裡發表了關於氣候變化的演講；隨後，他訪問了深圳，中國最早進行改革開放的城市之一。在那裡，紐森州長參觀了比亞迪的電動汽車和電動巴士。隨後，他前往廣州，與廣州簽署了氣候變化合作協議。順便提一下，加州與廣東、江蘇、內蒙古、四川都是友好省州。他此行期間還訪問了上海、江蘇。當然，他還訪問了北京。

張建敏表示，紐森訪華時在北京召開氣候變化研討會，並會晤中國國家主席習近平。習主席在會見紐森時說，兩國關係的活力在地方。因此，中方歡迎紐森州長來訪。中方願加強地方政府層面的交流，即中美各省和各州之間，以及各縣和各市之間的交流。

張建敏表示，中美兩國省州長和市長們關注的議題是一致的，因為在日常工作中，他們必須處理同樣的問題：就業、環境、食品、住房。因此，我認為，如果我們能讓兩國省州長和市長們經常見面，那麼你剛才提到的那種誤解就會消失；也許不會完全消失，但不會阻礙推進互利合作的努力，畢竟分歧總是存在的。

張建敏強調，45年前中美破冰、尼克森訪華時，「中美兩國存在巨大差異，但雙方通過求同存異走到了一起。我認為今天仍是如此。」