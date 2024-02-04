受到強降雪影響，截至今早10時，武漢天河機場已取消航班278架次，機場雙跑道暫時關閉。此外，大陸各地因冰凍雨雪天氣，已有210個公路路段遭到封閉。

據武漢天河機場官方微博消息，因強降雪天氣及道面評估情況，4日雙跑道關閉至12時。目前本場實況小雪天氣，積雪深度10公分，主導能見度1200公尺，預計12時前小雪為主，短時中雪，12時後轉小雪漸轉零星小雪。截止10時，已取消航班278架次。進出交通因路面積雪，行車緩慢。

鐵路方面，中國鐵路武漢局集團有限公司官方微博消息，受持續低溫冰雪凍雨天氣影響，武漢局管內部分列車4日出現晚點，鐵路部門已啟動應急預案，加強線路設備檢查維護，確保列車安全運行。

央視新聞報導，根據大陸交通運輸部綜合調度指揮中心消息，受昨夜冰凍雨雪天氣影響，截至今日8時，山西、內蒙古、江蘇、安徽、河南、湖北、湖南、重慶、四川、貴州、西藏、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆等16個省區市共封閉路段210個，涉及91條高速公路、7條普通國道、20條普通省道，累計里程13831公里，關閉收費站1665個，涉及158條高速公路。

與此同時，大陸中央氣象台今日6時繼續發布暴雪橙色預警。預計4日8時至5日8時，河南東部、安徽中北部、江蘇中北部、山東中東部等地部分地區有大雪，其中，安徽東部、江蘇中北部、山東半島等地部分地區有暴雪（10～13毫米）。上述部分地區新增積雪深度2～5公分，局地可達8公分以上。

大陸中央氣象台也持續發布冰凍橙色預警，預計4日8時至5日8時，貴州中東部、湖南大部、湖北東南部、江西西北部、安徽南部等地的部分地區有凍雨，累計凍雨量可達1～5mm，局地10mm左右。