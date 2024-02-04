台大國發所之前爆發論文抄襲事件，衍生指導教授該指導多少學生的問題。台大有超過40個系所提出「精進學位論文品質」相關辦法，明文列出教授指導學生人數上限與論文相似度比例，像外文系老師每學年收3位、土木系收12位研究生為原則；而清大、陽明交大的系所也有類似規定。

台大國發所前教授陳明通，1995年至2022年，27年共指導173位碩博士，平均每年指導6人，引起「量產論文」的爭議。其中陳明通指導的學生前新竹市長林智堅及行政院副院長鄭文燦都爆發論文抄襲而被撤銷學位的事件。

陳文章之前參與台大校長遴選時表示，通常人文社會學院的教授每年能指導2至3個學生、理工及電資學院可指導5個，「陳明通指導的學生數目多了點」。

陳文章擔任校長後，台大去年教務會議通過「精進學位論文品質」與「訪視委員會運作」等兩個辦法，要求各系所提出精進論文的具體措施。截至去年底為止，台大共有45個系所或學位學程公布學位論文品質管考機制或準則，但不包含國發所。

以台大外文系為例，規定每位教授每學年新收指導研究生人數上限以3位為原則，總人數則以6位為原則；另規定學生論文排除引言、參考文獻、目錄及附件，比對相似度應低於10％。

台大土木系則規定，每位專任教授每學年至多可以新收12位研究生，但指導研究生總數以30位為原則。此外，學生學位論文原創性檢查的比對相似度，應低於25％。

台大研究生協會前會長、城鄉所學生許冠澤表示，各系所限制指導學生數量，旨在告訴教授「不要太誇張」（如一次收20人），但不見得可提升學生論文品質。舉例來說，教授只收1個學生，但卻都不理不睬，這樣對學生論文寫作也沒什麼幫助。

清大副校長戴念華說，文學院教授無法同一時間指導太多學生，而理工學院則可以多一點，通常來講，一個教授每年收4個碩士班學生就差不多了。以清大材料所為例，就規定教授每年可以收4個碩士班學生及2、3位博士班學生。

陽明交大教務長陳永昇表示，過去有些教授收很多學生，主要是人情壓力難拒絕，陽明交大由各系所自訂教授指導學生人上限，以資工所為例，教授每學年能收5個碩士班學生。