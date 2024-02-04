日本東京都大田區JR大森站附近一間餐廳今（4）日上午10時左右發生火災，據悉現場2度傳出爆炸聲，兇猛火勢直竄天際，東京消防廳出動24輛消防車前往灌救，受火警影響，JR京濱東北線已暫停品川站至蒲田站之間的上下行運作，JR東海道線也暫停品川至橫濱站之間上下行運行。

東京都大田區JR大森站附近一間餐廳4日上午10時左右發生火災。

日本放送協會（NHK）報導，東京消防廳表示，起火點為大森站旁一棟3層樓建築的1樓拉麵店，一旁還有另一棟3層樓建築，消防廳已出動24輛消防車前往灌救，目前火勢已逐漸減弱。

火警釀成一名20多歲男子受傷，所幸他被送往醫院治療時意識清楚。

根據附近民眾拍攝的影片，火勢很快蔓延至人行道上，當地時間上午10時15分左右，橘紅色火海幾乎吞噬整棟3層樓建築，現場也傳出巨大爆炸聲響。

一名40多歲男性居民回憶，曾聽到2次爆炸聲，「這是我見過最大的火災，很可怕」。

受火災影響，JR京濱東北線已暫停品川站至蒲田站之間的上下行運行。

另外報導指出，火災發生後，一輛有10節車廂的列車停在大森站與蒲田站之間，有關單位讓車上約800名旅客下車，從鐵軌上步行離開。受列車暫停影響，JR東海道線品川站至橫濱站之間的上下行也停止運作。

JR東日本指出，預計當地時間下午2時左右，JR京濱東北線及JR東海道線2條線路將可恢復運行。