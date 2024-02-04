台東縣成功鎮農會花海已成為往來遊客必訪景點之一，考量安全今年更換地點。（蔡旻妤攝）

台東縣成功鎮農會花海已成為往來遊客必訪景點之一。（成功鎮農會提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣成功鎮農會每逢年節都會將對面空地打造一整片花海讓往來遊客欣賞，已成為民眾心中「海線必停景點」之一，今年年節將近，民眾卻遲遲不見花，詢問「今年不辦了嗎？」

成功鎮農會推廣部主任蘇永茂解釋，「為了安全，移到展售中心後方了！」農會發現，遊客若要拍花海，再穿越馬路購買農特展品，相當危險，因此今年特地在展售中心後方整理1塊空地，原本僅5分地，後方整地後面積廣達2公頃。

今年花海主景緊鄰小港漁港，除了賞花外，更可以享受海天一線的絕佳美景，名符其實有花又有海，主題包括「我愛成功、美滿氣球、幸福涼亭、成功車站、浪漫搖椅及幸福相框」歡迎遊客來走走。

台東縣農會推廣部主任楊素幸說明，過年期間東部迎來大量遊客，包括台東知本東遊季、池上、成功都特地打造花海，而關山今年則以彩繪稻田形式呈現，無論遊客要前往縱谷線或海岸線都能欣賞美景。

此外，年節期間1日農遊體驗「幸福台東農遊趣」相關行程暫停預約，但農會展售中心及田媽媽餐廳過年不打烊，營業時間都敞開大門服務遊客。