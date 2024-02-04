AI（Artificial Intelligence）人工智慧科技正夯，彰化縣員林市常春醫院引進AI技術，把3D攝影體態分析儀帶進校園，幫助教練和選手更精準掌握訓練體態，選手也可即時與醫師、防護員互動討論，調整自己的姿勢，掌握更多時間訓練，獲得更好的成績。

運動傷害是運動員最大的夢魘，防護運動傷害除醫療外，運動防護員、物理治療師、運動管理師的角色日益重要，近來AI科技興起，更是大量被運用於運動訓練及運動傷害防護。

員林常春醫院去年9月起投入教育部體育署校園運動防護計畫，即導入AI技術，守護高中以下體育選手避免受到運動傷害。

常春醫院復健科主任吳俊諺指出，計畫主要是針對基層體育班的選手，該院日前添購3D攝影體態分析儀，帶進崇實高工，精準了解選手身體協調、骨骼、肌肉等狀況，分析有沒有可能是運動傷害的高風險族群，並加以防範。

吳俊諺說，透過影像分析，AI可以3D掃瞄骨骼、肌肉，快速評估身體在靜態與動態的體態分析，進而協助教練、防護員掌握更精準的數據，協助選手把緊繃的肌肉可以放鬆，或是把比較弱的肌肉強化，現場也把超音波帶進校園，選手有疼痛的部位，就能隨即檢查，避免狀況惡化

崇實高中防護員陳于蓁表示，過去教練群是用人工的體態分析，這學期由常春醫院帶來AI評估系統，與傳人工分析相比，透過AI節省4、5倍時間，也有即時的自動報告會寄到選手的信箱，對選手在運動傷害預防及提升運動表現很有幫助。