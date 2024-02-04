丫頭（詹子晴）自《我愛黑澀會》出道，頗有經商頭腦的她近年狂拓展生意，從美腿襪到手搖飲，料理店等等，疫情期間和朋友創立平台「快電商」，販賣各式各樣的生活用品和零食，前年創下10億元的年收；近日公司舉行尾牙，身為老闆的丫頭PO出尾牙照片，並公布年終數字，讓網友們超羨慕。

丫頭先前直言雖然台灣手搖飲門市有數千萬業績，但還是不夠，「我覺得可以更好，可能策略關係，我們有點保守，希望可以破億」，至於電商部分，她則說有10億業績，其中的3.5億都是給員工的獎金。此外，她也透露有意在日本、紐約等地置產，希望將來可以到當地居住。

其實，丫頭也有經濟不好的時候，她曾在社群平台表示自己17年前剛進《我愛黑澀會》時，因家中經濟困難，讓她私底下與其他美眉出去吃飯都只能單點，沒辦法像其他人一樣點套餐又點飲料，所以當大家準備結帳平分帳單時，平時臉皮很薄的她還是會跟大家說「我沒有點套餐，我可以只付自己吃的嗎？真的是太不好意思了」，因為對當時的她來說，人生選項只有「最便宜」的選項，無論是吃飯還是租房的預算都是最低的，因此當時她的預算只能住鬼屋或是沒有對外窗的房子。

也因為如此，丫頭多年來拼命工作、努力賺錢改善自己的生活，她的人生選項變得越來越多，現在的狀態「雖然不是錢花不完的富翁，但至少點比較貴的菜時也不用擔心，喜歡的東西也可以想買就買」。最後她也呼籲大家「與其抱怨生活、薪水和工作，不如好好投資自己，「讓自己跟著對的人、對的思維、對的環境，一起成長」當自己有能力時，主動權才會掌握在自己身上。