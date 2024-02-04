去年台北市路邊停車費重複繳納高達約13萬3000件、600萬元，台北市停管處宣布，即起民眾於北市重複繳納路邊停車費，可至停車查詢一站式網站註冊會員，解鎖路邊停車費「重複繳費停車費折抵」。

停管處長李昆振說，每年停車費重複繳納平均500至600多萬元，去年則有13.3萬件左右，隨非現金繳納比例提升，重複繳納件數也逐漸下降，重複繳費管道多在臨櫃和多媒體機，且非現金管道重複繳費也會直接退費。

停管處表示，以往民眾習慣到超商繳納路邊停車費，在超商將代收資料傳輸至停管處期間，民眾又透過其他管道繳費，就會產生重複繳費情形。

停管處說明，民眾即起可至停車查詢一站式網站註冊會員，於「重複繳費停車費折抵」服務，選取「繳費期限內尚未完成繳費」及「重複繳費未辦理退費」停車單，配對折抵金額且填寫資料後，即可線上即時折抵停車費。

停管處提醒，智慧支付、金融機構及電信業者自動代扣繳納停車費，使用率已達64.61％。若不慎發生重複繳費，系統將自動檢核、主動退費至繳費管道，提升申請退費便利性。