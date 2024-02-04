八德一號社會住宅續約租金說明會。(住發處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市八德一號社宅去年10月辦理續租，一度因租金暴漲6成以上引發租客怒火，痛批逼死弱勢，市長張善政緊急喊卡，住宅處4日公布最新方案，第一級續租租金凍漲，第二至六級續租租金調幅為原租金5至30％，且分3年逐步調漲，續租漲幅天花板訂為3成也適用其他社宅。

八德一號社會住宅續約租金說明。(住發處提供／蔡依珍桃園傳真)

八德一號社會住宅續約租金說明。(住發處提供／蔡依珍桃園傳真)

八德一號首批住戶於2020年11月陸續入住，租約於去年年10月31日到期，住宅處考量興建及維護成本，曾一度公布租金調漲6成以上的版本，引發爭議，張善政緊急喊卡，並指示應建立合理、透明及可預期的調整機制。

經住宅處重新檢討，決定以原租金漲幅0至30％為範圍，分別為第一至六級的續租租金，並經桃園市政府住宅諮詢審議委員會支持，3日由住宅發展處到八德一號社宅召開「續租租金說明會」。

住宅處說明，依據社宅住戶所屬的租金等級，分3年調整，例如原本第二級租金者，本次三年租約將總共調整5％，分別以第一年1％、第二年3％、第三年5％的幅度調漲，故2020年原租金如果為7200元，2024年度調整1％後為7272元，2025年度3％調整後租金為7416元，而2026年達5％租金為7560元。

住宅處表示，八德一號續租租金最快今年3月公告、4月可受理續租申請、7月租金生效；在生效之前，仍以原租金計收。在地八德區議員呂林小鳳也親自到場，除表達支持續租方案之外，也將促請立委向中央反映修改住宅法延長租期。

住宅處表示，除八德一號外，今年陸續將有八德二號、中路一號面臨續租，屆時將依第一至六級租金最高漲幅不超過30％機制訂定，以加強照顧弱勢民眾，實現居住正義。