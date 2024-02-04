日本東京都知事小池百合子預計2月上旬拜訪台北市政府，台北市長蔣萬安今表示，很期待、開心能與小池百合子見面，由於他曾宣示將台北市打造安全之都、運動之都及未來之都，這次將著重與東京交流韌性城市、永續發展、新創產業及人口政策相關議題。

蔣萬安今早出席年貨大街榮濱商店街活動，他在活動前受訪表示，副市長李四川去年代表台北市參與全球城市永續網絡高峰會，即當面邀請小池百合子拜訪台北市，並轉交他親筆信函給對方，台北市與東京互動始終相當密切。

蔣萬安預告，這次與小池百合子會面，將針對台北、東京未來合作方向進行深入探討，尤其他曾宣示欲將台北市打造成安全之都、運動之都及未來之都，且台北與東京都面臨地震、風災等極端氣候挑戰，雙方會談論韌性城市、永續發展、新創產業、人口政策等議題。

蔣萬安提到，東京即將在2025年舉辦聽障奧運，日方相當想了解前台北市長郝龍斌任內舉辦聽障奧運的經驗，台北則是2025年將舉辦世壯運，雙方實在有很多可以彼此學習、借鏡的地方。

媒體追問，蔣萬安是否為唯一與小池百合子見面的6都首長？蔣萬安說，根據台北市掌握相關行程，東京都知事拜訪台灣都在台北市，這次除了安排與小池百合子會面，也會配合讓她參訪台北市各項建設。