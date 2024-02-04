桃園警察分局為加強重要節日安全維護工作，趁著「桃園年貨大街」人潮辦理「識詐」、「婦幼」及「交通安全」宣導，讓民眾能一併獲取相關預防犯罪知能，提升自我保護意識。

年關將至，桃園分局為響應新年氛圍，特別請員警扮演喜氣洋洋的財神爺及逗趣可愛的龍寶寶向民眾發放「反詐紅包袋」，希望民眾以紅包傳遞祝福之餘，也能傳遞犯罪預防知識，保護自己也守護家人。

人民保母扮財神爺和龍寶寶，年貨大街發紅包籲識詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

年節前亦有不少民眾會以網路購物之方式購買年貨，桃園警察分局長吳明彥提醒民眾小心「假網路購物」的詐騙手法，若看到「價格遠低於市場行情」、「一頁式購物網站」等特徵，便要提高警覺，請善用110、165反詐騙專線諮詢。

人民保母扮財神爺和龍寶寶，年貨大街發紅包籲識詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

人民保母扮財神爺和龍寶寶，年貨大街發紅包籲識詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警察分局同步進行「交通安全」「婦幼保護」宣導，將藉由加強各項勤務作為，包含加強捷運施工路段、各風景區、傳統市場、百貨、大賣場、交流道、火車站、宮廟等易湧現人車潮地點執行交通管制疏導。另外也針對酒後駕車、嚴重超速、闖紅燈、車輛不停讓行人、非號誌化路口未依規定停讓等重點交通違規項目來加強取締告發，目的即是要讓民眾安心及快快樂樂過個農曆新年。

倘若民眾知道周遭有人正在遭受親密關係暴力，可用拒絕冷暴力、拒絕監控、不貶抑並尊重受害者，以及即時求助等方法來拒絕，避免個人身心健康遭到嚴重傷害。