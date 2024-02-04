國民黨高市黨部4日舉辦「高雄市不分區立委聯合服務處揭牌儀式」，此次進駐服務處的立委包含柯志恩、陳菁徽、林倩綺。柯志恩致詞時透露，新任立法院長韓國瑜未來會將服務重點放在南部及高雄，他們絕對會團結一心來照顧高雄市民，不讓民進黨「南票北補」。

柯志恩指出，2月1日立法院選院長時，她特別跟韓國瑜交換過意見，韓強調未來會把重點服務放在南部，特別是高雄，因為他對高雄有不同的情感；柯說，國民黨跟高雄有地緣關係的人，無論是3名不分區立委、韓國瑜、高市黨部主委黃昭順、黨籍議員等，大家都會秉持初心，全力為高雄鄉親服務。

柯志恩強調，未來在地方上，有任何需要中央支持協助的地方，都可以找他們3名立委幫忙，她知道過去有很多不分區立委在地方成立聯合和服務處都只是掛名，大家從來沒見過人，她保證，只要有需求，絕對可以找到他們3人，且服務案件會有專人協助處理，透過團結一心跟人民站在一起，希望未來在2026年、2028年大選，讓民進黨無法在高雄「南票北補」。