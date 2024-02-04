台糖「安心豚梅花肉片」被檢出禁用瘦肉精「西布特羅」，引起恐慌，很多人想知一旦誤食，有什麼方法能加速排出體外？台北榮總職業醫學及臨床毒物主任楊振昌表示，不論用泡的、用煮的，都無法溶出肉裡的「西布特羅」，只能靠人體自行代謝排出體外，但理論上3天內，應該可以代謝出去。

楊振昌說，「西布特羅」與國人熟知的另款瘦肉精「萊克多巴胺」都是屬於乙型受體素，食入「萊克多巴胺」，人體大約1天內可排出體外，「西布特羅」代謝時間較久，但3天內應該排得掉。

楊振昌說，如果依媒體刊載所述，此次驗到的台糖豬肉含「西布特羅」濃度是0.002ppm，如此低的濃度，食用也不會危害健康，「但民眾還是會擔心，驗到的是0.002ppm，沒驗到的會不會濃度更高？」政府還是要做好把關。

楊振昌說，「西布特羅」不只在國內禁用，許多國家也禁用，依動物實驗報告，食用過量「西布特羅」，可能會造成心跳變快、頭暈、冒汗、心悸、發抖、震顫、躁動等症狀，嚴重會抽筋，甚至有可能引發心律不整。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海也表示，國內目前僅萊克多巴胺被允許檢出，西布特羅不得檢出，假如西布特羅攝取過量，恐怕會提高心血管疾病的風險。