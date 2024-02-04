大陸中指研究院4日發布2024年1月居民置業意願調研報告。報告顯示，大陸居民觀望情緒增加、入市節奏較弱，半年內計劃購房佔比明顯走弱，月減4.4個百分點至19.9％。

本次調查的受訪者中，絕大部分是在二線和三四線城市工作的青年，主要年齡約為26至40歲，是目前購房、置換需求的主力軍。報告顯示，1月房市進入淡季，選擇「購房意願強於上月」佔比約為18％，月減3.7個百分點，再創年內低位水準。

報告顯示，購房計劃出現下滑，1月半年內計劃購房佔比明顯走弱，月減4.4個百分點至19.9％，1至2年內購房計劃佔比增加，月增2.6個百分點至23.6％；房市預期不足、新房入市項目較少、居民觀望情緒增加，居民購房關注度出現下降，入市節奏仍相對較弱，短期需求釋放或將放緩。

報告指，2024年購房需求與去年基本持平。2024年購房需求呈現站穩態勢，但整體居民購房需求仍處相對低位。據調查顯示，計劃於2024年進行購房的佔比約為40％，與去年同期基本持平，較2021年仍有明顯下滑。

報告認為，改善型購房需求佔據首位，剛需、學區房購房需求位居其次。居住需求逐步滿足背景下，住房需求逐步向改善方向發展。據調查顯示，2024年改善型購房需求佔據主導地位，佔比達到29％，位居首位；剛需需求佔比降至22％，學區房購房需求相對活躍，投資購房、養老、度假等購房需求較弱

2024年購房需求多集中於第二、三季釋放。調查顯示，28％購房者將於2024年第二季進行購房，31％的佔比將於第三季進行購房，而第一季、第四季需求釋放相對較少，佔比分別為9％、14％。

受訪者預期年中前後市場將逐步站穩。據調查顯示，約78％佔比的受訪者表示，自己所在城市將於2024年年中前後市場逐步站穩修復，其中第二季佔比約為32％、第三季佔比約為34％。