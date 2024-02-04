英國創作天王紅髮艾德（Ed Sheeran）3日在高雄世運主場館熱鬧開唱，帶動演唱會經濟大爆發，超過5萬名歌迷散場後陸續湧入在地商圈、夜市消費，各攤商店家從晚餐時段6、7時就客滿，深夜11時過後再迎接一波演唱會人潮，演唱會經濟與黃色小鴨熱潮威力加乘，帶動無限商機。

高市府經發局長廖泰翔表示，紅髮艾德開唱吸引超過5萬人進場，其中包含許多首次造訪高雄的外籍樂迷。市府推出「加食延暢」專案，歌迷憑票可兌換50元面額的「商圈夜市優惠券」，因應外國樂迷眾多，不僅製作英文版文宣，更出動近百名人力在6大高捷車站設置兌換服務台，親切為外籍樂迷翻譯兌換服務。

每次演唱會期間都人潮爆滿的六合夜市再度迎來滿滿人潮，六合夜市管委會主委莊其章表示，最近黃色小鴨在愛河灣展出，夜市在晚餐時段6、7點時就客滿，加上這波演唱會，11點後又湧入一波人潮，整體業績不斷向上提升，平常攤商都凌晨1時許收攤，最近卻是到凌晨2、3時還不能收攤。接下來將迎接過年檔期，歡迎更多朋友到高雄逛夜市、吃美食，也感謝市府持續透過各式活動，帶動商圈夜市的人氣與買氣。

經發局提醒，歌迷於4日還是能憑紅髮艾德的演唱會兌換「2024商圈夜市優惠券」，且使用期限到4月30日。後續也規畫在3月配合各大演唱會檔期兌換，包含洛史都華、高雄櫻花音樂節、五月天及大港開唱等演唱會，將繼續在高鐵左營、巨蛋、美麗島、高雄車站、三多商圈、鹽埕埔等6處指定捷運站發放。