八德警宣導送無痕掛勾，促防護知識隨時掛心頭。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

八德警宣導送無痕掛勾，促防護知識隨時掛心頭。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

八德警宣導送無痕掛勾，促防護知識隨時掛心頭。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

為加強春節宣導，桃園市八德警分局3日至轄內知名觀光景點「八塊厝民俗藝術村」舉辦「龍來喜樂」年節預防犯罪宣導活動，有獎徵答，還貼心送上『德好年無痕掛勾』，希望民眾所學得的安全防護知識，都能時時掛在心上。

八德警方表示，這次活動特色以「防竊、防搶、防詐」為主題，與現場民眾互動進行「有獎徵答」互動，並就人身安全及防詐關鍵字，如投資詐欺、網路詐騙、遊戲點數(含虛擬寶物)詐欺、假愛情交友等犯罪手法，加以解說，再加上互動小遊戲「相揪打彈珠」、「好運轉」等趣味遊戲。

秉持「孩子開心、家長安心」，八德分局特加碼年節宣導品「德好年無痕掛勾」，希望大朋友、小朋友在活動中，所學得的安全防護知識，都能時時掛在心上，歡迎家長帶領孩子到現場與警察哥哥姐姐互動玩遊戲，都收穫滿滿，獲得專屬好禮!

八德分局分局長王鉉仁表示，加強重要節日安全維護工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸為目標，八德警分局會統合義警、民防、義交、守望相助巡守隊等維安力量，讓民眾安心歡喜過新年。

另外提醒民眾，年關將近，身上都有帶著大量現鈔，容易引起歹徒覬覦，有鑑於此，警方有提供「護鈔」服務，無資格限制、無申請期限、無限制金額，只要有提領大額金錢，皆可向警察機關申請護送，如需要護鈔，請撥打就近派出所電話，或直接打110請求協助。