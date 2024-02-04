。高雄高等行政法院調查發現，漁會總幹事曾親口坦承「休產假回來的人都被打乙」，違法屬實，駁回漁會之訴，可上訴。（本報資料照片）

高雄市永安區漁會前大出納邱姓女子請9個月產假留職停薪，復職時發現上年度的考績竟被打乙等，還被調職記大過、年終獎金也只剩一半。勞工局接獲檢舉，依性平法開罰漁會30萬元，漁會不服提訴願遭駁回，再提行政訴訟。高雄高等行政法院調查發現，漁會總幹事曾親口坦承「休產假回來的人都被打乙」，違法屬實，駁回漁會之訴，可上訴。

邱女原任職於永安漁會擔任大出納，2021年1月至9月間請產假及育嬰留職停薪，10月復職時發現，2020年度考績竟然是乙等，還被記大過，被調去加工廠改從事洗魚、包裝、凍儲等工作，年終獎金也只剩一半，怒向勞工局檢舉。

邱女當時在新高市產業總工會等勞團陪同下到高雄市政府前表達訴求，高舉「女工不如石斑魚？暖男市長沒做為」布條。勞工局2022年6月前往漁會稽查，發現漁會違法屬實，發函舉發並給漁會陳述意見機會。

漁會陳述意見後，勞工局將該案提報至高雄市就業歧視評議會，會議決議，漁會性別歧視成立，依法裁處30萬元。漁會不服提訴願遭駁回，又提行政訴訟。

漁會表示，邱女2020年度的考績是評量該年的工作表現，與2021年請產假無關。邱女2021年更因擅闖理事會鬧事遭記大過，該年考績仍為乙等，2022年更因用公費寄送私人物品遭起訴，該案已進入司法程序，2023年底邱女已辭職。

漁會辯稱，邱女考績會拿乙，是因為經常不願蓋章、導致同事間吵架，還讓臨櫃客戶久等、看笑話，甚至拒收硬幣換鈔的業務。到加工廠支援時，邱女甚至告訴同仁「工作不必太認真」，服裝也不按規定穿。

邱女不滿認為，她2019年考績已經是乙等，2020年尚未生產但考績又是乙等，為何連續2次拿乙？

邱女還拿出錄音檔指控，總幹事親口坦承「考績乙等是輪流的、休產假回來的人都被打乙」、「並非歧視休產假者，因為工作量分配，因為少你1個在線上，其他人就要幫忙做你的事」。

法官查出，總幹事在錄音中坦承確實以邱女生產作為考績的評斷依據，違法性平法屬實。漁會指控邱女工作不認真、環境雜亂的照片都沒有押上日期。2020年邱女考績雖然是乙，但清冊中並沒有指出邱女有何疏失，「成績摘要欄」甚至還註記邱女「工作認真負責」，漁會說詞明顯矛盾，判漁會敗訴，仍可上訴。