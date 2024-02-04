民眾黨主席柯文哲昨（3）日出席新竹小草感恩會時，稱該黨在總統大選拿到最多票的10個票箱，前2個都是位於大學內，並指「如果規定說有念大學的才可以投票，我們已經贏了」。對此，國民黨台北市議員游淑慧舉自己的求學經歷與投票地點為例，直言柯文哲上述說法有問題。

柯文哲昨提到，他選後去了解民眾黨在全國拿下最高票的前10個票箱，最高票是在金門大學、第2為澎湖科技大學、第3是台中市南屯，再來7個都是在新竹科學園區。柯文哲強調，民眾黨支持者特色是中間、年輕與高教育水準，若台灣選舉改成有念大學才能投票，民眾黨已經贏了。

游淑慧今在臉書諷刺表示，自己有念大學但也沒投柯文哲，且在金門大學投票就等於是大學生嗎？「那我在雙蓮國小投票，難道我只念小學嗎」。

游淑慧強調，面對2024的敗選，民眾黨部分人士至今仍處於不認輸的精神狀態，該黨由於宗教式的經營，必須時刻營造「柯棒棒、柯無暇，都是天下人負我」的氛圍；游提到，藍白去年的糾葛是一例，現在綠白電話門又是一例，民眾黨陷於自我完美的錯誤認知，把很多事都畫錯重點。