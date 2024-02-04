北市萬華區武昌街一處飯店，4日上午接獲恐嚇電子郵件，聲稱飯店內有炸彈，要求業者下午1點半以前匯錢，不然就要引爆炸彈，飯店業者8點50分報案，警方立即到場調閱監視器，經過半個多小時並未發現異狀，現正調查信件來源，初判是歹徒「亂槍打鳥」恐嚇飯店。

西門町某飯店接獲電子郵件，內容要求匯款2000萬元，不然要引爆炸彈，但信件內並未提供銀行帳號，歹徒疑發送多件恐嚇信件，觀察業者後續處理方式，藉機恐嚇取財，警方已經根據電郵來源，調閱相關資料。