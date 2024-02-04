桃市農民節表揚，其中，新屋區蔬菜產銷勇奪「112 年全國十大績優農業產銷班」獲表揚。(呂筱蟬攝)

桃園市政府慶祝農民節，4日舉辦表揚活動，市長張善政出席頒發207個獎項，包括在全國競賽中獲得榮耀或取得入圍的傑出農友，以及傑出農家婦女、青年農友、農產單位等，其中獲獎的新屋區蔬菜產銷班第15班，1年產值超過2億元。市府農業局將持續打造科技農業，期盼提高農民整體收入、降低受災風險並促進觀光資源整合。

張善政表示，立春也是農民節，利用這時間向桃園辛苦的農民，表達他們從年頭到年尾辛勞的感激，尤其桃園的農業表現非常傑出，頒發200多個獎，有50多個是全國性的獎項，非常不容易，例如新屋蔬菜產銷班第15班是有機的產銷班，規模幾乎是全台最大，供應台中以北學校營養午餐有機食材，還有青農過去也表現非常傑出，謝謝他們整年的辛勞。

新屋蔬菜產銷班第15班班長宋木森說，該班成立27年，班員23人老中青都有，從創班第1天，大家立志都要取得有機認證，憑藉一股傻勁，班員一起研究、互相鼓勵，也不吝嗇共享種植經驗，種植短期葉菜易受蟲害等各種影響，民眾對於有機蔬菜刻板印象就是蟲蛀菜很醜，但他們已經克服做的比慣行農法品質還要好，生產的葉菜不僅沒有蟲洞，口感也佳。

該產銷班厲害的地方還做到產銷一條龍，憑藉專業分工及智慧系統，完成育苗、種植、分裝、 運送一條龍專業生產，並榮獲「112 年全國十大績優農業產銷班」，也是農業產銷的最高榮譽。宋木森也說，每年營業額都有3成成長，目前該班1年營業總額超過2億元，憑藉20多年經驗持續成長。

農業局長陳冠義說，除輔導農民生產外，也持續將桃園農業與休閒、科技和觀光全面的結合，升級農業水平打造科技農業，透過建構智慧農業生產模式，實現農業的現代化及永續未來，以提高農民整體收入、降低受災風險、促進觀光資源整合，並打造桃園農產品多元推廣，將與農友共同努力繼續創造佳績。