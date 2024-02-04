彰化縣政府推動運具電動化及無碳化，今天在縣府廣場舉辦「彰化淨零新時代 e騎show無碳」活動，宣布為鼓勵縣民淘汰高車齡機車，換成無碳電動機車，今年補助金由8000元調升至1萬元，加上環境部與工業局的補助，最高可享有1萬9300元補助。

「淨零碳排，人人有責！」彰化縣長王惠美指出，為達成2025年淨零碳排的目標，每個公民都有責任。彰化縣有83萬輛機車，其中約15萬餘輛高車齡機車，彰化縣自2019年至2023年淘汰老舊機車共有17萬餘輛，排名是全國非六都之外的第1名

彰化縣環保局表示，設籍彰化縣的電動機車為2萬4149台，今年持續推動機車汰舊換購電動機車補助，補助方案自即日起至12月31日止，申請報廢2010年12月31日以前出廠的高車齡機車，且車輛設籍於彰化縣滿1年以上的縣民，即可獲得加碼補助金1800元（環境部300元、縣府1500元）

針對淘汰老舊機車換購電動機車部份，環境部補助2300元（減碳獎勵1000元、空汙減量補助1000元、淘汰車輛回收獎勵金300元），民眾可直接至環境部「車輛汰舊換新媒合抵換平台」申請，加上經濟部補助7000元與縣府補助的1萬元，最高可領1萬9300元，補助收件期限至2025年1月10日止。

環保局強調，彰化縣機車補助收件已全面線上申請，以節省紙張、人力及油錢消耗，相關補助及抽獎活動資訊可至該局網站查詢，或於上班期間電洽服務專線電話04-7115655分機238。

彰縣府與機車公會、車廠等三方合作，也將於年底抽出2台電動機車，贈送給今年線上申請機車汰舊換新補助的民眾。為提升電動車買氣，各家電動車廠牌還會推出彰化限定的優惠活動，「現在正是汰換家中老舊機車的好時機！」