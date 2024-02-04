薇娟為了贏得勝利，不計形象豁出去。（中天綜合台提供）

中天綜合台熱播韓綜《Running Man》今（4）日播出內容邀請到人氣女團(G)I-DLE的薇娟及OH MY GIRL的成員Mimi一同進行美食競賽。當Mimi被問到午餐最想吃什麼？她毫不猶豫地說出「冰淇淋」，一旁的池錫辰語重心長地說：「不能吃太多，因為有個後輩他會一次吃兩桶（冰），之後胰臟就切除了。」聽聞此話的成員們紛紛表示這例子太沈重也太極端。

Mimi分享，自己曾一天吃到15個冰，甚至在自己的YouTube頻道經常分享「冰的吃播」，讓冰淇淋品牌直接送上一整個冰櫃給她。除了是枚「吃貨」之外，此次在節目中也展現了綜藝才能，談話過程，意外得知自己與劉在錫的兒子同一天生日，並直接對著劉在錫喊「爸」，更興奮提議：「那我能當你的女兒嗎？」更接著說：「感覺可以變成有繼承權的女兒。」一旁池錫辰還偷偷爆料：「他（劉在錫）財產有3千億。」劉在錫一聽便說池錫辰在鬼扯。

薇娟被封為「自戀最強者」，不過她承認小學時並不漂亮，在節目中公開國小畢業照，遭虧完全不同人。薇娟興奮地表示，小時候夢想成為碧昂絲，劉在錫的偶像是周潤發，也隔空對他喊話：「如果有機會見到潤發哥，我要跟哥說，都怪你我才開始抽菸的，現在已經戒掉了。」更多有趣內容就在本週日晚間6點中天綜合台《Running Man》。