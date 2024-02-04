農業部動植物防疫檢疫署委託台中野生動物保育學會，今年1月5日、24日，分別在苗栗縣大湖鄉、泰安鄉拾獲鼬獾屍體，送農業部獸醫研究所檢驗，最近確診狂犬病病毒陽性案例，也是大湖鄉首次檢出鼬獾狂犬病。苗栗縣府動物保護防疫所4日指出，苗栗去年3月迄今已累計6例野生動物鼬獾驗出狂犬病，但並無傳出人員遭咬傷，或擴及家犬貓，請民眾不必過度驚慌。

苗栗縣動物保護防疫所指出，全縣驗出狂犬病的鄉鎮，包括卓蘭鎮2例、泰安鄉2例、南庄鄉1例及大湖鄉1例，全部侷限在山區鼬獾，都並沒有傳出人員遭咬傷事件，也未有發現與人類生活較親近的犬、貓感染狂犬病病毒的案例，民眾不必太過恐慌，但仍要提高警覺。

另外，今年已在1月11、25日在大湖鄉駐點巡迴疫苗注射，並於2月1日聯繫大湖與泰安鄉公所，安排規畫期程，由動防所獸醫師前往家戶補強疫苗注射，並在高風險地區巡迴設站，施打狂犬病疫苗，防範疫情擴及犬貓，民眾如發現死亡野生動物，應通知動防所處理送驗，切勿自行處理。

此外，防疫遵守「二不一要」，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物；要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物注射狂犬病疫苗，避免狂犬病在人畜間傳播，違者可處3萬元至15萬元以下罰鍰。

民眾若不慎遭野生動物或遊蕩犬貓咬傷，請以肥皂或大量清水沖洗傷口15分鐘後，再以優碘或70％酒精消毒後盡速就醫，並通報動防所處置。