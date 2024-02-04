農曆春節即將到來，大部分民眾根據傳統都會返鄉與家人團聚，並趁著閒暇之餘出遊、拜訪親朋好友，但是團聚之時要面對許多長輩或親戚的一些「關心」問候，令人相當頭痛，有許多網友曾分享自己被問到月收入，苦惱要如何應對，對此小鐘（鐘呈昀）用「老實回答」成功讓親戚安靜，笑翻不少網友。

小鐘3日在社群網站透露，過年最常被親戚問到演藝圈的月收入，「我都很誠實的跟他們說大概1百萬左右吧！」而這個回答通常都會讓親戚追問下一個問題，「你是做什麼主持還是活動？」發現親戚好奇月收入的來源，小鐘就會說出最能堵上對方嘴巴的一句話，「你也可以呀！因為我『做夢』！」機智的應對方式吸引上千人按讚。看到有人留言說他肯定不只賺一百萬時，小鐘還搞笑回答「 我有誠實（x10）喔」，逗樂大批粉絲，網友紛紛笑回：「博士級的標準答案」、「夢裡什麼都有」、「小鐘哥總是不會讓人失望。」

事實上，小鐘前男子團體「咻比嘟華」成員之一，個性幽默開朗深受不少觀眾的喜愛，前陣子有Dcard網友發文大讚小鐘給一種溫暖又幽默的感覺，提到他多年來沒有什麼醜聞，在節目上更不會倚老賣老，本來不太關注他，了解之後彷彿挖到寶藏，還有人形容他「零負評」，立刻引發大量網友贊同。