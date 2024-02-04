雲林縣府正趕工興建2025年全國運動會將使用的虎尾高鐵運動園區田徑場，造價約21.3億元，中央迄今未鬆口是否補助，雲林縣長張麗善日前趁行政院副院長長鄭文燦到雲林，當面向他陳情請求教育部補助，鄭同意溝通協助。

張麗善近日為文化部審查委員刪除2024年國際偶戲節遭助，連日與文化部隔空交火。鄭文燦3日受縣府之邀出席雲林溪景觀工程啟用典禮，張麗善與立委張嘉郡親自迎接，從台下接受媒體聯訪到上台合影，兩人不斷交頭接耳。

張麗善受訪表示，她對鄭文燦報告很多施政需要中央鼎力協助之事，但未提國際偶戲節與布袋戲藝文扎根計畫補助被文化部砍除。

她向鄭文燦陳情案件之一是雲林縣府承辦2025全運會，目前正在興建高鐵運動園區田徑場造價21.3億元，根據往例中央至少補助一半但目前無下文，希望行政院考量雲林縣財政困窘，於立法院的第一個會期優先補助。鄭文燦同意協助。

縣府工務局全速趕工虎尾高鐵運動園區田徑場工程，目前進度9.54％，超前3.9％，預計2025年7月中旬完工，工程費用由縣府本預算支應。

張麗善並說，陳情之二是去年5月她到帶著縣府對到行政院向鄭文燦拜託「早期農地重劃區農水路更新改善計畫」門檻應從原本的1971年延長至1980年，每公頃補助經費從25萬3000元調漲為40萬元，當時已達成共識，但農業部迄今未函文確認，希望能盡快落實。鄭文燦同意此事應妥善照顧農民。

張麗善陳情的第三項是雲林縣必須從農業大縣轉型為農工商大縣，才能留住年輕人口不外流，有賴中央鼎力支持及協助，鄭文燦認同縣府應加速引進產業，答應願意協助。

張麗善3日請託完畢上台致詞脫口說「希望他能當行政院長」，鄭文燦則回應「張麗善縣長一直說我好話，就是希望行政院這個給雲林最大的支持，建設要多一點、好一點、快一點。」