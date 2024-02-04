八德警在寒冬中助路倒的7旬夫妻迅速就醫。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

八德警在寒冬中助路倒的7旬夫妻迅速就醫。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

八德警幫忙癌症病患轉介公所社會課和基金會。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

八德警尋獲失蹤女子助年節團圓。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園八德警各派出所年節前好事連環發，不但尋獲失蹤女子助年節團圓，也在寒冬中助路倒的7旬夫妻迅速就醫，更在訪查時發現癌症病患幫忙轉介公所社會課和基金會，協助鄉親安心過好年。

八德派出所副所長黃思齊、警員蔣孟辰，日前轄區訪查時發現轄區內建國路有一汪姓居民罹患大腸癌已久，久無工作，家庭唯一依靠大兒子從事臨時工維生，龐大的醫藥費用、生活費用及房屋租金，讓汪姓父子感到壓力龐大，生活困難，隨即通報八德區公所協助紓困，經區公所社會課審定後核發急難紓困救助金1萬元，八德分局也協助轉介張榮發慈善基金會，協助父子安心過好年。

大安派出所巡佐林長青、警員黃偉育2日接獲民眾報案大仁市民活動中心有民眾路倒，到達現場見76歲汪姓老翁及69歲李姓妻子呆坐路旁，老翁因感冒身體不適，上午11時由住家出門後，行走至活動中心前面，突然感覺體力不支，頭腦暈眩，李婦無力攙扶，雙方皆倒在路旁。當時天候不佳，正降著細雨，員警將2人帶返派出所休息，見老翁狀況不佳，隨即通報119，救護人員替老翁量測血氧時濃度持續降低，趕緊送往聖保祿醫院，後續聯繫到家屬至醫院，家屬頻向警方表示謝意。

家住桃園龍潭的24歲林姓女子，年初離家後獨自在外生活，家屬擔憂林女在外安全，在1月初報警尋人，四維派出所警員許安毅在八德區重慶街公園，見一名女子在路口徘徊，上前詢問驚見就是失蹤的林女，她稱因為想獨自生活才住外面，警方告知家裡擔心已由父親報案協尋，林女當下決定打電話回家報平安，答應父親會回家吃年夜飯，林父也在電話中趕忙向警方道謝。