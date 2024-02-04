花蓮縣政府攜手科技公司及原住民藝術家伊祐．安查，在豐濱鄉石梯坪風景區，以阿美族傳統家屋延伸設施「Taluan」為靈感，結合傳統生活智慧與現代科技，設計大型公共裝置藝術，並以族語「白羽岸pahanhannan」為名，相繼獲美國建築大師獎及金點設計獎（Golden Pin Design Award）空間設計類肯定。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府攜手科技公司及原住民藝術家伊祐．安查，在豐濱鄉石梯坪風景區，以阿美族傳統家屋延伸設施「Taluan」為靈感，結合傳統生活智慧與現代科技，設計大型公共裝置藝術，並以族語「白羽岸pahanhannan」為名，意指「調整呼吸之地」。由於作品極具美感跟文化意涵，繼獲美國建築大師獎肯定，近日再斬獲金點設計獎（Golden Pin Design Award）空間設計類殊榮。

縣府原住民行政處表示，白羽岸意指「調整呼吸之地」，主體靈感來自阿美族傳統家屋的延伸設施「Taluan」，以提供族人生活和工作之餘，短暫停歇、調整狀態、討論事項、分食共享的功能性為創作核心主軸，透過數位科技的計算打造而成的大型公共藝術作品。

據金點設計官方網站介紹，白羽岸的設計造型取材於港口部落青年頭飾上羽毛、白布條的歷史意義進行轉換詮釋，透過運算設計工具生成木構格狀的複雜曲面屋頂，意喻著居民出海前海湧的形狀，屋頂上的每片透明曲面屋瓦則是藉機器人3D列印製造並層疊出微幅起伏的屋頂，藉由光影流動，連結整片海洋。

由於白羽岸以「在生活中可以被使用的公共藝術」為核心創作理念，融合現代科技和傳統智慧，去年底榮獲美國建築大師獎殊榮，日前再得到金點設計獎空間設計類肯定，實屬不易。

兼任原民處副處長的藝術文化科長徐采瑤表示，白羽岸獲獎不僅是達到建築創作的成就，更是對原住民文化美感的尊重，此次獲獎可謂體現對多元文化的兼容並蓄，尊重包容。

過去推動該計畫的縣府參議、前原民處長陳建村表示，獲獎是對原民開展在地美學的肯定，結合數位科技與傳統智慧的表現形式，將會是未來推動原民產業的新篇章，希望未來能透過得獎喚起更多對原住民文化的關注，激發更多融合創作。