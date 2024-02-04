台糖梅花豬肉片被驗出含有「西布特羅」瘦肉精成分，國民黨立委張嘉郡今針對中央檢驗機制提出質疑，呼籲農業部及衛福部出面說清楚，並強調，中央與地方必須強化抽檢市面上的豬肉製品，以昭公信。

張嘉郡表示，她一直以來都堅決反對進口萊豬，這次看到新聞，令她感到相當震驚及擔心，目前肉品已流入市場、不知多少人吃下肚，食安問題已成為台灣最大漏洞。

張嘉郡說，這次重大食安事件，除了台糖不可卸責之外，農業部及衛福部更應該盡速查出結果，到底政府的檢驗機制出了什麼問題？瘦肉精是禁止使用的飼料添加劑，台灣不該存在，究竟是以什麼管道進來？為何能在台灣流通販售？銷售對象及流向為何？農業部、衛福部都應該出面說明清楚、相關單位應負責到底。

張嘉郡強調，台灣豬肉不含瘦肉精是招牌，一旦台灣本土豬肉被驗出摻有瘦肉精成份，這不僅對消費者造成食安的疑慮，對台灣的豬農也是一大衝擊。

張嘉郡說，為了捍衛全民食的安全，她強力要求中央與地方必須強化抽檢市面上的豬肉製品，以昭公信，確保國內食品安全，讓民眾對台灣豬肉有信心。