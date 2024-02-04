年貨市集，龜山警請名家揮毫贈春聯倡防詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

年貨市集，龜山警請名家揮毫贈春聯倡防詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

年貨市集，龜山警請名家揮毫贈春聯倡防詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

年貨市集，龜山警請名家揮毫贈春聯倡防詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

年貨市集，龜山警請名家揮毫贈春聯倡防詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

農曆春節將近，龜山分局結合龜山區公所舉行「2024龍耀龜山賀新年」名家揮毫贈春聯及年貨市集活動 ，以遊行掃街方式向民眾宣導「 年節防竊、防搶、防詐 」、「113年春節期間交通管制措施」及「交通安全觀念」。

現今詐騙集團伎倆多，且會結合社會時事及年節氣氛，以熱門社群網站如臉書、IG或是YouTube ，放送「穩賺不賠」、「高額獲利」等訊息，利用民眾想要趁年節前賺一筆紅包錢的心理匯款投資，起初小有獲利，等追加投入大筆金錢後，詐騙集團立即音訊全無，使被害人求償無門，民眾也應提高警覺避免遭誘騙淪為詐欺集團車手或成為性剝削、勞力剝削、器官拆除等人口販運案件的受害者如有問題可撥打165反詐專線或110報案電話諮詢。

龜山分局分局長蔡啟仁提醒民眾，採買年貨及年節出遊時，不闖紅燈、不超速，切勿酒後駕車，行駛車輛行經路口「慢、看、停」，遵守交通規則「龍」平安。