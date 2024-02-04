民眾黨主席柯文哲「如果台灣選舉改成有念大學才能投票，民眾黨已經贏了」言論，被民進黨立委林楚茵批評，用歧視言論轉移放水立法院長韓國瑜的焦點。民眾黨立委黃國昌今（4）日說明，柯文哲的發言要整段讀，不可去脈絡化掐頭去尾，只切中間一句過度詮釋，如何去爭取更多台灣選民的支持，才是柯文哲的原意和重點。

黃國昌表示，柯主席所講的是，從我們支持者的分布及民調的趨勢，民眾黨在大專學歷以上的確取得較高的支持，但更重要的是我們要努力去爭取每位台灣民眾的支持，點出來的是民眾黨很多不足的地方，我們未來怎樣跨越現在支持者的範圍，進一步的爭取更多台灣選民的支持，這才是柯主席發言的原意和重點。

黃國昌說，全黨上下都拋出了非常多的方案，也在積極研擬當中，我們誠懇的希望讓更多的民眾、更多的支持者，特別是銀髮族的長輩們，能夠真正了解台灣民眾黨。過去在對於長輩有溝通不足、宣傳不足、說明不足的地方，民眾黨沒有藉口，虛心的檢討反省，希望能有機會向長輩多加請益，接下來我們該做的努力，都會積極地進行。