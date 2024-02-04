今（4日）立春後，太歲更迭，犯沖者流年不佳，該如何趨吉避凶？命理師谷帥臻在命理平台《旺好運》表示，居家陽宅做好風水布局，也可以抑制流年太歲凶性，他提供居家安太歲5步驟，幫有需求者轉禍危安，2024年過得更平安順遂。

谷帥臻指出，太歲是流年的值星官，太歲權力最大無人敢冒犯，所謂凶方不動不作禍，吉方不催不發福，陽宅風水布局首要重點就是凶方要先鎮宅制煞，以保平安； 2024甲辰年太歲在辰山（東南方)，歲破方在戌山（西北方)，此兩方宜靜不宜動，動必得咎，今年儘量避免動土或修造等大動作，以免引發煞氣發凶。今年沖犯太歲的生肖與方位包括辰龍犯太歲（東南方），戌狗沖太歲（西北方），丑牛破太歲（東北方），卯兔害太歲（東方）。

谷帥臻建議，抑制流年太歲凶性，可在自己的居家陽宅做好風水布局，從即日起到春節期間，在太歲位（東南方）安奉「太歲符」，善用「貪合忘剋」祕法，以「辰酉」六合（辰為太歲龍，酉為雞，兩生肖相合），準備一隻「金雞」坐實太歲位，讓太歲（辰龍）與好友（酉雞）齊聚一堂，太歲辰龍喜貪合忘剋，因身邊多了金雞好友在旁制止、提醒及勸告，便無心對付沖犯太歲的生肖與方位而手下留情，便可轉禍為安。

2024甲辰年，新春陽宅風水布局「安奉太歲」5步驟如下：

步驟1、準備一隻「金雞」，材質為金、銀、銅製雞，辰酉六合，相合效果最佳。

步驟2、準備一張紅色「甲辰年太歲符」，坊間農民曆內均有附贈可取得。

步驟3、準備一個小環香爐與環香，材料為檀香、沉香皆可。

步驟4、至大廟太歲殿，向甲辰年值星太歲「李誠大將軍」稟告姓名、出生年月日時，居住住址、祈求庇佑平安心願，最後將「金雞」、「太歲符」順時針過太歲爐香火三圈後帶回家。

步驟5、即日起至新春期間，可在居家陽宅客廳與書房的太歲方（東南方）整理乾淨，將「太歲符」與「金雞」布置好，加焚一爐好香，用明燈照亮，可保平安順遂一整年。