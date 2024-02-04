北市警大安分局春安工作臨檢酒店。（警方提供）

北市警大安分局春安工作勤前教育。（警方提供）

農曆新年將至，「113年加強重要節日安全維護工作」（昔稱春安）已於2月1日晚間10時起跑，總計為期15天。台北市警大安分局首日即出動54名警力在轄內各酒店、夜店，展開掃蕩臨檢與路檢，並清查轄內46間旅宿業、高風險社區大樓20處，統計至2月3日止，共緝獲23名通緝犯、毒品案20件20人、詐欺車手案2件2人、賭博案3件8人，另還查獲失蹤人口1名，展現維護治安執法決心。

今年警政署的春安工作仍以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，大安分局針對轄內金融機構緊鄰工地處所加強巡邏、守望，避免宵小趁機鑽洞、攀爬鷹架等方式進入行竊；並針對轄內建國假日花市、玉市及傳統市場等年節人潮聚集處所編排防扒竊勤務，以保障民眾財產安全；另外於大安區轄內各交通幹道均有編排交通疏導勤務，確保民眾春節期間外出、返鄉平安順暢。

大安分局長黃水願表示，警方持續落實推動緝毒、打詐、肅槍及掃黑工作，以優勢警力針對轄區重要路段及治安顧慮場所執行一波波擴大臨檢，增加見警率，以避免衍生治安問題，讓民眾可以安心過年；另農曆春節前夕金融機構現金提存款次數增加，民眾可向警方聲請護鈔服務，保護自身財產安全，警方亦會持續加強防竊、防搶、防詐騙宣導，春節期間民眾若需要警方協助或發現可疑狀況，請即時撥打110或165，由警民一同維護治安，平安過好年。