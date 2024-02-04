新竹縣「竹東客家音樂村」蛻變為「竹東客家文化大禾埕」，歷經用地被占用及中央補助經費被「凍結」，縣府前後花了5年時間解決，成功爭取客委會核定5.5億元執行，日前以統包方式順利決標，預計年中動土開工，拚明年完工。

縣長楊文科表示，「竹東客家文化大禾埕計畫」將打造全國首座以客家音樂文化為主題的大型展演空間，並串連客家特色景點的旅遊軸帶，吸引更多國內外遊客，提升觀光效益，打造浪漫台三線新亮點。

縣府交旅處長陳盈州指出，縣府在2018年提出竹東客家音樂村計畫，向國財局價購土地中，有3058平方公尺用地被占用做汽修廠，客委會暫時撤銷3.4億的工程補助款，縣府提出拆屋還地訴訟，三審定讞勝訴，縣長楊文科指示調整規畫為「竹東客家文化大禾埕計畫」。

楊文科到客委會爭取補助經費「解凍」，因疫情造成原物料飆漲，去年4月間獲客委會匡列5.5億元執行，其中客委會補助4.6億，縣府配合款8800萬餘元，讓竹東客家文化大禾埕「起死回生」。

縣府依客委會及公共工程委員會指示提送修正計畫書、基本設計與預算書圖審查，去年9月間獲公程會同意核定，客委會去年12月4日同意備查本案修正資料。

陳盈州表示，竹東客家文化大禾埕屬巨額採購案，工程包含基本、細部設計及施工，為加速整體發包作業，決定以統包方式辦理，使設計與施工同一契約，可減少發包作業次數及縮短期程，去年12月18日公告上網，今年1月29日完成決標，按照客委會要求進度，在年中發包後，要在明年完工。

竹東客家文化大禾埕範圍在竹東鎮工業一路、工業二路、北興路口，新建4層樓的客家大禾埕建築，樓地板面積9960平方公尺，將打造園區成為兼具「在地產業文創升級」、「傳統藝術文化展演」及「多元學習創作」三大面向的優質藝文空間。