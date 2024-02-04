國道3號南下6.2公里處，4日發生小貨車司機心悸，將車停放在路邊，雖然警消協助緊急送醫，仍宣告不治。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

國道3號南下6.2公里處，4日上午8時許一名貨車司機突感不適，緊急將車子停放在路肩。國道警察巡邏時，發覺司機已經休克，緊急進行CPR心肺復甦，並聯絡送醫，但司機仍宣告不治。確切事發原因，還有待警方進一步調查釐清。

4日上午8時許，一輛小貨車在行經國道3號高速公路南下6.2公里，也就是南下過了七堵隧道處，59歲的程姓貨車司機突感心悸，將車停放在路肩，並撥打119通知消防局尋求協助。

在程姓司機等待消防救護人員到場的過程中，國道警察第9大隊的員警巡邏時，也發現程姓司機將貨車停放在路肩，便上前關心狀況。員警發現程男已經倒在駕駛座上，馬上將程男救出，並且進行CPR心肺復甦術。

隨後消防人員到場，立即接手為程男急救，並緊急將程男送往汐止國泰醫院急救。據了解，程男到院前已經沒有呼吸心跳，雖然幾經急救，仍在上午9時許宣告不治。

警方初步調查，程男4日上午由新北市板橋沿國道3號北上，開到基隆端出口後折返，再沿國道3號南下，並在駛出七堵隧道後停靠路肩，事件發生過程有待進一步調查釐清，並報請基隆地檢署檢察官相驗死因。