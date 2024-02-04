前英國球王安迪莫瑞（Andy Murray）進入2024年以來一勝難求，遭到英媒BBC的記者質疑他應該退役，繼續這樣輸下去只會玷汙自己昔日的赫赫戰功與煌煌名號。莫瑞崛起於2008年，在2013年溫網成為1936年以來首位英國男單冠軍，3次獲選BBC年度最佳運動員；他後來受到威脅職業生涯的臀傷，2018年開刀復健的時候就已經被英媒勸退一次。

這次英媒把話講得更重，莫瑞非常不高興，公開在X平台發文回應：「玷汙我的成就？幫個忙，我現在正處於最糟的時刻，絕大部分的人在這種情況都會放棄，但我不是一般人，我的意志也不一樣，我不會退出，我會一直奮戰下去，努力繳出我自知還能達到的表現。」

莫瑞做為昔日「四天王」之一聯手統治網壇近10年之久，他2004年就被視為英國新星，轉入職業成為大滿貫賽事的「英國希望」，完成他肩負的重大使命，兩度摘下溫網冠軍，獲頒大英帝國勳章。莫瑞其實2019年也考慮過急流勇退，沒想到一路堅持到2024年，他將於3月中旬滿37歲。

堅持奮戰的莫瑞也獲得幾位同行的聲援，包括跟他同名的前美國球王拉迪克（Andy Roddick）寫道：「真是愚蠢，你要教導一位傳奇人物怎麼做他自己的工作？成就是不朽的，它們永遠不會被磨滅。」