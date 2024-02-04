資深軍事記者、國防部前新聞秘書盧德允今（4）日在臉書發文，指出國防安全研究院（下簡稱國防院）日前發生一名上校退役研究院成員，對該院董事長、陸軍一級上將霍守業拍桌子的事件，此事傳到國防部後，聞者多表不可思議。

盧德允表示，這名退役上校的專長是資訊、網路安全，在軍中小有名氣，近來想以國防院作為平台，推動資安網安設備的安全成熟度認證，讓國內廠商經過認證，得以進入外國供應鏈；霍守業了解後，在院內表達立場，認為國防院是國防部智庫、屬學術研究單位，與該認證作業並不相關，且恐涉及利益，影響智庫的超然地位。

然而，該退役上校不願放棄想法，又在會議暢談相關話題，霍守業重申不宜，竟被對方當著所有人的面拍了四下桌子。

盧德允說，霍守業德高望重，和海軍上將林鎮夷是國軍僅有的兩名現役四星一級上將，平日作風又是好好先生，當時並未發作，在被拍桌後，他接著發表看法，但也特別拍了下桌子，稱「我也會拍」，讓現場氣氛凝滯尷尬。

據盧德允了解，該名退役上校的拍桌行為傳到國防部後引發議論，首先，下屬拍長官桌子罕見；再來，該退役上校與霍守業差了20多歲，長幼失序；第三，上校與一級上將的階級差了四層，此舉有違軍中倫理。

最後，盧德允透露，近日國防院尾牙抽獎時，霍守業竟然抽到該名退役上校，兩人還一同在台上合影。

針對盧德允的爆料，國防院回應，經查為內部事務，已循程序處理。