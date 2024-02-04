巴基斯坦將於8日舉行大選，巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）與妻子畢比（Bushra Bibi）3日被法院裁決，他們2018年違法結婚罪成立，再判7年和罰款。這也是伊姆蘭汗一周內被判的第3個罪名。

根據巴基斯坦《論壇快報》（Express Tribune）報導，2人各被罰款50萬巴基斯坦盧比（約新台幣5萬7600元）。畢比去年11月被前夫馬內卡（Khawar Maneka）指控，畢比與其離婚後，未完成回教規定的強制性等待期「Iddat」就改嫁伊姆蘭汗。馬內卡指責畢比和伊姆蘭汗在婚前就有通姦關係，伊姆蘭汗和畢比都否認有任何不當行為。

這是針對伊姆蘭汗的第3項不利裁決，他已被禁止參加大選。現年71歲的伊姆蘭汗最近因洩漏國家機密被判刑10年，並與他的妻子畢比因非法出售收到的外國禮品，再被判刑14年。

伊姆蘭汗所屬政黨巴基斯坦正義運動（PTI）在聲明中指，法院在經過數小時的匆忙審訊，沒有相互質問證人，也未透過正當程序，這是對法律的嘲弄。聲明中說，隨著這些審判的進行方式，將給2月8日的選舉打上一個巨大的問號，這是對巴基斯坦高等司法機構的一個考驗。