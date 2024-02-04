看準農曆春節商機，新竹縣文化基金會結合在地爆米花品牌，推出限定爆米花文創禮盒，商品設計「獅情話義 原味」與「風之種子 焦糖」兩款主題，在包裝設計融入新竹特色意象，首度與竹北市農會農民直銷站合作，上架至年節禮盒販售專區，搶攻送禮市場。

新竹縣文化局長章宗耀說，據調查資料顯示，台灣每年送禮商機高達5000億元，為使藝術能更親近民眾的日常生活，由新竹縣文化基金會打造的「日日當好」文創品牌特別開發爆米花禮盒。

禮盒有「獅情話義 原味」與「風之種子 焦糖」兩款主題，設計上融入新竹縣的特色意象，包括五色鳥、茶花、方口獅、義民廟、大霸尖山等元素，展現在地獨有的文化意涵，讓民眾在品嘗脆爆米花甜口感時，也能認識新竹縣的人文風情。

此外，東興圳光藝節將到2月25日結束，新竹縣文化基金會挑選「東方美人」等4件作品與金色三麥合作，推出4款限量啤酒及環保袋等創意商品，在「日日當好」市集限量販售。

竹北農會總幹事馮濬傑表示，農曆春節期間直銷站禮盒超過100種類型，每年以台灣當地水果禮盒、各鄉鎮市農會農特產及文創禮盒最為暢銷，今年首度與新竹縣文化基金會合作，讓富有新竹特色的商品能在直銷站獨家販售，也期待未來能與文化藝術有更多面向的結合，提升產業之間的合作，創造更大的經濟效益。