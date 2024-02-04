30歲義泰混血甜心瓦倫緹娜（Valentina Ploy）近日將發行新歌〈Mr. Heaven Blue〉，也受邀來台參加霓虹綠洲音樂祭，迎接新年，她抽空前往行天宮地下街體驗算命，還一口氣用自己精通的英、義、泰、法、西文，再加上中文，共6種語言高喊「新年快樂」，也俏皮現學台語諧音吉祥話「好運龍吼力（都給你）」向《中國時報》的讀者拜年。

瓦倫緹娜抽空前往行天宮地下街體驗算命。（粘耿豪攝）

瓦倫緹娜透露，雖然常跟親友到廟裡拜拜祈福，並在泰國算過自己的事業運，但她不是極度迷信的人。由於在泰國文化中，顏色扮演著重要的角色，所以頂多是要出席重要活動時，會選擇穿上自己「命定色」的衣服。此外，她從小受到父母的影響，平時也會多做善事積陰德，表示自己很相信因果輪迴。她也分享了泰國的傳統新年慶祝方式，即是在4月份、外界俗稱的「潑水節」（又稱宋干節），大家會開心上街互相潑水和抹香粉傳達祝福，象徵新的一年純淨開始，一些擁有華人血統的泰國人也會特別慶祝華人傳統的農曆春節。

瓦倫緹娜曾獲泰國「環球小姐」亞軍，擁有亮眼的外型。（粘耿豪攝）

當天算命老師點出她容易胡思亂想，瓦倫緹娜笑說「我確實很容易想太多，也對自己比較嚴格，睡前會一直想哪裡還能做更好」，因此希望今年凡事都不要多想，「我以前會特別列出這一年必須完成的清單，但今年不打算這麼做，想要遇到什麼的事情就接受，然後好好地完成」，放鬆享受每個生活的瞬間。事業運的部分則是會漸入佳境，老師強調「聰明又有才華，對事情也有責任感，但屬於勞碌命，中間也會遇到一些困難，不過錢財方面沒有問題，會收穫很多財富」。

瓦倫緹娜希望今年凡事都不要多想，好好放鬆享受每個生活的瞬間。（粘耿豪攝）

老師還特別提醒她要注意腸胃和肝方面的問題，瓦倫緹娜對此相當認同，她表示「去年的確飲食比較不正常，很少吃蔬菜，所以消化變得很不好，我現在開始會好好吃飯，吃健康一點」，也不忘補充「還有會盡量減少喝酒」。至於姻緣運，老師提到她屬於晚婚的類型，瓦倫緹娜雖然現在並非單身，但她說「對結婚這件事不會很執著，畢竟得考量到太多層面，但我很喜歡小孩，想說至少要生2個，就算不結婚也想要有」，目前家人沒催促，「媽媽當然還是希望我能有個對象共度一生，但不會給我壓力，只是希望我能過得幸福」。

瓦倫緹娜以「瘋狂」來形容自己的2023年，並強調「是好的方向」，當然還是有演唱時忘詞等不順心的事，但開心的回憶更多，其中最興奮的莫過於擔任「酷玩樂團」（Coldplay）曼谷演唱會開場嘉賓。新的一年她也希望可以到更多不同的地方旅行和演出，所以儘管已精通5種語言，她仍期許自己能再多學會一門新語言，「特別是中文或日文等亞洲語言」。