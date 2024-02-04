詐騙集團過去經常假藉求職名義，將國人騙至東南亞等地囚禁、凌虐慘案轟動一時；不料，詐團竟再祭出新招，透過媒介異國婚姻進行誘騙，最後將受害者押送前往緬甸當豬仔。據了解，一名32歲台籍男子因而誤信，去年11月前往泰國要相親，才剛下飛機就慘遭3名男子強行擄走。

警方指出，由於國內已知悉詐團慣用「高薪打工」手法，將民眾誘騙出國，詐團因而祭出新招術，透過媒介異國婚姻，或是假結婚當人頭可抽佣金為由，等到受害者上當飛抵泰國後，隨即派人將受害者押至緬甸，以此趁機勒索，又或強迫受害者淪為豬仔。

警方調查，一名印尼籍新住民廖姓女子，依照人蛇集團的指示，夥同另3名共犯，假借「仲介外籍新娘」之名，誆騙國人前往泰國相親，再轉交當地人蛇集團，藉此獲利25萬元酬金。

時間回溯至去年11月，北市一名32歲王姓男子因誤信廖女等人話術，搭機前往泰國清邁，未料才剛下機，隨即遭3名男子強行押往泰緬邊境。期間，王男經過當地海關時大聲呼救，最終才脫離險境，返台後報案處理。

警方獲報，循線逮捕廖女等4名嫌犯，訊後全案依人口販運、妨害自由等罪嫌移送法辦。