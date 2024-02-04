大家引頸期盼的年節即將到來，高市府青年局特別推薦「二路蘿蔔糕」青創年菜店家，讓大家增添年節美味選擇。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

大家引頸期盼的年節即將到來，高市府青年局特別推薦2間青創年菜店家，讓大家增添年節美味選擇。「二路蘿蔔糕」近期推出「金玉滿堂好彩頭」禮盒組，為民眾帶來好兆頭；「趕鴨子上桌」在年前也提供全鴨、半鴨或紹興醉雞等豐富選擇，用青創美味將團圓飯拼滿桌。

曾在英國經營日本料理餐廳的蔡旻均每到年節就會特別想念家鄉味，因不捨傳承一甲子的好味道失傳，回台創辦「二路蘿蔔糕」，以祖傳、純米製作的蘿蔔糕為販售品項，添加創意吃法，希望品牌可以行遍南北二路，店家近期推出「金玉滿堂好彩頭」禮盒組，要為民眾帶來好兆頭。

蔡旻均表示，日本料理很講究如何發揮食材本身的味道，這和古早傳統作法很像，以前沒有調味粉等人工香料，做蘿蔔糕時，從碾米、煮漿到蒸煮都要一步步自己來，做好1份蘿蔔糕要耗費7小時，花的時間是一般使用粉漿產品的2倍，但他有信心讓消費者吃到食物最原始的味道。

二路蘿蔔糕於年節前夕推出「金玉滿堂好彩頭」禮盒組，純米、芋頭、金瓜3種口味自由搭配，每條重達900公克，附上特調醬汁隨君使用，為龍年添上好彩頭。蔡旻均也感謝青創補助挹注他網路宣傳的行銷費用，有效推廣品牌，讓職人精神老味道得以延續，分享給來自南北二路的饕客。

另個年菜加碼好選擇是位在新崛江商圈的「趕鴨子上桌」，店家使用比市售冷凍鴨高出1倍價格的現宰溫體鴨，粉嫩色澤的美味鴨肉深受消費者好評。負責人張豐翔表示，店裡所有料理都是他親自烹調研發，他把鴨肉去骨做成蓋飯，讓網友大讚「鴨肉軟嫩如雞腿」。

張豐翔介紹，店內切盤鹽水鴨可半隻、全隻外帶，還有隱藏版紹興醉雞，料酒入味的肉質水潤、保鮮期更長，歡迎大家提早預定，將美味帶回家享用。「趕鴨子上桌」除了調整傳統鴨肉飯的油膩度，用餐、烹飪環境改造更是跳脫傳統的關鍵，所以在門店裝修及設備升級上花費大量資金，還好有青創補助減緩租金壓力，才能提供顧客更舒適的用餐環境。